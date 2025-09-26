“Todo lo que le sirva al club...”: Jaureguiverry sobre jugar con Peñarol en el Centenario

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro, volvió a referirse a la posibilidad de salir del Tróccoli para ser local ante Peñarol en el Estadio Centenario por el partido correspondiente a la antepenúltima fecha del Clausura.
“Hoy se juega en el Tróccoli”, afirmó este viernes en el programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva 1010 AM. Sin embargo, confirmó que está dispuesto a escuchar una propuesta económica del Aurinegro.
“Siempre, en todo lo que le sirva a la institución, está la parte de negociación”, dijo, y recordó que es algo que sucedió toda la vida: “Esto no lo decido yo. Yo no inventé que Cerro a jugar al Estadio [Centenario]; ha pasado históricamente”.
Por último, Jaureguiverry contextualizó sobre la realidad económica del equipo albiceleste: “Nosotros no pagamos porque no hay ingresos; no es que sea un capricho de esta directiva. Vamos viendo el día a día”.
“Hace muchísimos años atrás, en la década del 80 o 90, había presidentes que estaban esperando ese momento. En aquel entonces, Cerro tenía reclamos por dos meses de salario. Los jugadores ya sabían que cobraban una vez por año, y ahí [cuando jugaban ante los equipos grandes] tenían la oportunidad de cobrar”, recordó.
Sin ir más lejos, este sábado el Carbonero enfrentará a Cerro Largo como visitante en el Centenario, luego de un acuerdo económico entre los clubes. Peñarol le aseguró al Arachán recibir un determinado monto de dinero a raíz de la recaudación de entradas.
