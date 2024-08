“The Strongest mostró ser chico”: youtuber boliviano explotó tras eliminación con Peñarol

Fútbol Internacional

Peñarol eliminó este miércoles a The Strongest en los octavos de final de la Copa Libertadores, pese a perder 1-0 en el Estadio Hernando Siles de La Paz; el 4-0 conseguido en la ida fue letal para los bolivianos, que no pasan por su mejor momento. Tal es así que al final del partido sus hinchas lanzaron bombas de estruendo a la cancha y cantaron contra la dirigencia del club.

Tras el encuentro, Perfil KG, un youtuber que analiza partidos de los equipos bolivianos, publicó un video en el que fue muy duro con el equipo atigrado: “Había que ser muy optimista para pensar que el Tigre, no mostrando nada futbolísticamente en el último tiempo, iba a poder revertir un 4-0 en contra”. “Me siento apagado, parezco un jugador del Tigre para hacer este análisis”, añadió.

“Noventa minutos en el Estadio Hernando Siles en los que el equipo atigrado, que tenía la obligación de tomar la iniciativa, mostró ser un equipo chiquito y sin alma”, dijo, y siguió: “Jugadores que no ponen lo que hay que poner en esta clase de partidos. Entiendo que después las cosas te pueden salir o no en un partido, pero jugar unos octavos de final de Copa Libertadores al trote es insólito”.

Con respecto al rendimiento de The Strongest, mencionó: “Ganó 1-0, sí, pero no más que eso. No sé qué carajos entrenan en la semana. Sabían que Peñarol se iba a tirar atrás, bien parado, ordenado, no desesperándose y llevando el partido a su juego. Y está bien que Peñarol se meta en cuartos de final porque, ¿para qué iba a ir el Tigre? Si no tiene con qué, si no compite. Tiene jugadores que, al parecer, les da igual ganar que perder”.

“¿Cuándo voy a analizar un partido en el que ganemos algo? La realidad es otra. Estos equipos se acostumbran a jugar la División Profesional del fútbol boliviano, a jugar con equipos que no tienen ganas de jugar y que le juegan sin ganas al Tigre y a Bolívar. Con lo que hacen aquí, piensan que va a resultar. A nivel internacional, sí competís contra equipos y jugadores profesionales”, indicó.

Y concluyó: “Ahora se tienen que ir todos porque no compitieron. Dos meses tuvieron para preparar este partido y no hicieron nada. Pensé que, por lo hecho en fase de grupos, estos octavos iban a ser diferentes, o que si quedaba eliminado iba a ser por uno o dos goles. No hicieron nada, se mueven mal con y sin pelota, no trazan una diagonal, no dan un pase, cero movilidad y compromiso”.

