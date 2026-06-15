Mundial 2026

“Tengan cuidado”: los memes del histórico empate de Cabo Verde y las chicanas a España

En la tarde de este lunes, el grupo H del Mundial 2026 presentó a la selección de España, que para muchos es de las favoritas a llevarse la copa, y Cabo Verde, selección debutante de un archipiélago al oeste de África con menos de 500.000 habitantes.

Para sorpresa de muchos y sobre todo pronóstico, lo que a primera vista parecía ser una clara victoria para los españoles terminó siendo una gran demostración de resiliencia por parte de los caboverdianos, especialmente en el juego defensivo.

Como es costumbre con cada partido, la hazaña africana no demoró en desembocar en cientos de memes, destacando, especialmente, al golero Josimar Vozinha Dias.

Vozinha, de 40 años, logró imponerse ante el ataque de los españoles; hazaña que fue glorificada en las redes sociales.

Cuentas como En Baja, un popular creador de contenido satírico, hasta bromearon con que Vozinha era nada más y nada menos que Manuel Neuer.

Junto con su histórica performance, muchos usuarios también resaltaron la diferencia abismal entre ambos equipos futbolísticamente, donde el rol de Cabo Verde como el underdog (aquel que lo tenía todo para perder) se hizo ver.

“Me llamaron loco. Les avisé que tengan cuidado hace meses. En este Mundial todo puede pasar”, escribió en X el streamer argentino La Cobra.

En tanto, el resultado también dio de qué hablar para España, país que terminó sujeto a chicanas en las redes sociales y posteos de arrepentimiento de españoles como DjMaRiiO, que antes del partido pronosticaban un serio 5-0.