“Te veo afuera”: el tenso cruce entre un tenista argentino y otro chileno tras un partido

Se está disputando el ATP 250 de Bastad, en Suecia, y el uruguayo Ariel Behar, junto al belga Joran Vliegen, eliminaron en octavos de final en dobles al croata Ivan Dodig y al británico Jamie Murray, y quedaron eliminados este jueves al caer en cuartos contra el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski.

Pero lo más destacado de este certamen sucedió en las últimas horas, luego de que el argentino Camilo Ugo Carabelli eliminara al chileno Cristian Garín por un doble 6-4 en los 32º de final.

Cuando terminó el partido, el trasandino se acercó a la red para felicitarlo y Ugo Carabello le festejó la victoria en la cara, lo que provocó un tenso cruce.

Según informó el medio Infobae, lo primero que captó la transmisión fue un “¿por qué me dices bobo?” de Garín, quien siguió: “¿Por qué me dices gil? ¿Qué te pasa? No sé ni qué te hice, pelotudo”.

El argentino, que estaba guardando sus pertenencias, le respondió: “Sos muy gil, no te quiere nadie”. Lo que llevó al enojo del chileno: “Fantasma, fantasma. Te veo afuera, dale, te veo afuera a ver si tenés huevos”.

La situación no pasó a mayores luego de eso.

Camilo Ugo Carabelli volvió a competir este jueves y derrotó 7-6, 5-7 y 6-3 al neerlandés Botic van de Zandschulp, por lo que enfrentará en cuartos de final al austriaco Filip Misolic este viernes a las 07:10 horas.

