“Sos un pelotudo”: el durísimo cruce entre el Kun Agüero y el streamer Davoo Xeneize

Luego de la derrota de Boca Juniors por penales ante Cruzeiro y posterior eliminación de la Copa Sudamericana, el exfutbolista Sergio el Kun Agüero y el streamer David Quint, más conocido como Davoo Xeneize, protagonizaron una dura discusión en la que se respondieron a los dichos del otro en paralelo a través de sus respectivas transmisiones en vivo.

La situación se originó luego de que el streamer fanático del Xeneize rechazara una invitación del exjugador y Martín Perez Disalvo, más conocido como Coscu, a participar en conjunto de un directo para la plataforma Kick, a través de una llamada por Discord.

“No tengo ganas de hacer discord. En este momento, no tengo ganas de hablar con nadie. Sepan entenderme No quiero que se malinterprete. No es de agrandado, ni de soberbio, ni de fantasma”, explicó Davoo, que también estaba en vivo en Kick.

“Tiene todo el año para llamarme. Si quiere hablar conmigo cuando perdió Boca, no quiero. Si Boca hubiese ganado, no me llamarían para hacer un discord. No tengo por qué acceder a un discord por quién es. No necesito de nadie yo”, argumentó, y concluyó apuntando: “Yo soy hincha de Boca, aparte. Yo digo de qué cuadro soy”.

Respuesta de Agüero

A Agüero no le gustó la respuesta del fanático de Boca Juniors, tras la que afirmó: “¿Qué es ‘sepan entenderme’, flaco? Si perdió Boca, ya está, perdió Boca. La semana que viene va a ganar Boca y vas a estar contento. No puede ser ‘perdió Boca y ahora no tengo ganas de hablar con vos’. Bueno, listo. Cuando tengas ganas de hablar con alguien, también voy a decir: ‘¿Sabés qué, Davo? Con vos no tengo ganas de hablar. ¿Por qué? Porque sos un pelotudo”.

“Coscu te quiso hablar de onda; lo limpiaste. Bien, pero ¿sabés qué pasa?: Nunca escupas para arriba, pa, porque te puede caer. No me gustó la forma en la que habló; se creyó prepotente. Pará, Davo. ¿Quién sos?”, dijo.

“Ahora, con más razón, lo voy a cargar todo el día. Les gusta bromear y después no se la bancan. Cuando pierde River, él es el primero que está pelotudeando y boludeando a los hinchas de River. Espero que, a partir de ahora, stremeé solo. Espero no verlo con otro streamer”, expresó luego.

“De última, me hubiese metido en el discord y hubiera dicho: ‘Che, chicos, perdió Boca, no me boludeen. Esto da muchas vueltas. Seguramente, ahora no necesitás de nadie. Va a haber un momento en el que vas a necesitar de alguien, y vamos a ver de nadie. Hay que ser bastante humilde, pero bueno, no todos somos iguales. Algún día se va a pegar contra la pared; que no se choque”, concluyó el exatacante.

