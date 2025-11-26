“Sigue con nosotros”: Ignacio Alonso contundente tras extensa reunión con Marcelo Bielsa

Selección

El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) estuvo reunido este martes en el Complejo Celeste durante unas cuatro horas con Marcelo Bielsa tras la goleada recibida la pasada semana ante Estados Unidos (5-1) y la conferencia que brindó el entrenador de la selección.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, catalogó a la reunión como “muy buena” y detalló que se habló de “cosas para mejorar; cosas para todos estar confortables en la preparación del Mundial”.

“Desde que terminó el partido con Estados Unidos hasta ahora, lo que hemos hecho sólidamente es conversar, entendernos entre todos, fijar objetivos, y entiendo que estamos trazando caminos para llegar bien al Mundial”, dijo ante los medios.

“Lo importante de la crisis que desató el partido frente a Estados Unidos nos ha hecho trabajar duro en la interna para saber que, a tiempo, tenemos que hacer cosas. Esas cosas las vamos a ir madurando durante los próximos días y semanas. La selección va a salir fortalecida de lo que fueron estos días”, añadió.

En las próximas horas, emitirán un comunicado “respecto a las conclusiones de las reuniones de toda esta semana”, las cuales “fueron muy buenas, tuvieron mucho contenido y nos alinean para trabajar fuertes hacia el Mundial, consolidando el frente interno, trabajando hacia adentro”.

Con respecto a los rumores de que algunos jugadores no quieren volver a ser dirigidos por Bielsa en la selección, fue claro: “Lo importante es que, después de todas estas conversaciones que hemos tenido y que han pasado días también, no hay nadie que se quiera tirar del barco ni pidiendo cabezas. Estamos todos en que se levante la selección rumbo al Mundial, no hay renunciamientos”.

“La comunicación estuvo de forma permanente. La madurez y la solidez de cada uno de los que componen la selección, fundamentalmente los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico, resulta fundamental para que las cosas se encaminen. Hay un compromiso con la selección que es inquebrantable”, ahondó.

“Podemos tener la tranquilidad, y la seguridad, de que la gente va a estar dando todo para que la selección llegue lo mejor posible”, señaló, y cerró con una frase contundente sobre el futuro del argentino en la Celeste: “Sigue con nosotros”.

Por último, Alonso confirmó que Uruguay jugará ante un rival europeo “muy fuerte” en la fecha FIFA de marzo y que están definiendo el segundo.

