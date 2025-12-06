“Siempre antepone la necesidad del equipo sobre el resto”, elogió Xabi Alonso a Valverde

Fútbol Internacional

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, afirmó que la ambición y los números llevarán al delantero francés Kylian Mbappé al olimpo de las leyendas del club blanco como el portugués Cristiano Ronaldo y volvió a elogiar a Federico Valverde.

“Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano. Por ambición, números, está entre los elegidos”, declaró el entrenador vasco en rueda de prensa previa al choque ante el Celta de Vigo en el Bernabéu.

“El día a día con él es muy bueno; el querer tener una influencia con el resto, lo que contagia, es algo que comparte con Cristiano. Ahí, veo similitudes", prosiguió Alonso, antes de ser preguntado con quién de los dos se quedaría: "Cristiano es Cristiano y Kylian es Kylian. Están ahí. Los dos son excepcionales. Tenemos mucha suerte de tener a Kylian y hay que aprovecharlo".

Alonso al referirse al centrocampista uruguayo Fede Valverde, quien está jugando en la posición de lateral derecho con frecuencia, fue clave al destacar su compromiso

"Fede siempre antepone la necesidad del equipo y siempre ha jugado ahí a un gran nivel. Pero puede haber otras opciones", explicó sobre el duelo ante Celta de Vigo por Liga de este domingo.

“Recuerdo muchos partidos en los que ha dado un grandísimo rendimiento: Barcelona, Juve... Es un jugador muy completo, sabemos cuál es su mejor posición, pero es muy generoso. Representa muy bien los valores del club y poder tenerle es un lujo en nuestro equipo".

Sobre las críticas recibidas tras cosechar tres empates seguidos en LaLiga, una racha cortada ante el Athletic, Alonso aseguró que conoce la exigencia que tiene el club: "Hay que tener la templanza necesaria para quedarse con lo fundamental; ser autocrítico, pero sin fustigarse".

El Real Madrid suma 36 puntos, uno menos que el líder Barcelona, que se mide este sábado al Betis en La Cartuja.

