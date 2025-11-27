Fútbol uruguayo

“Si se pone las pilas, es presidente de la República”: Balbi sobre el “carilindo” Alonso

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

“Más enganche que Orteguita. Es muy habilidoso”: esa fue la descripción que hizo Alejandro Balbi, actual directivo de Nacional, sobre Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Balbi, que fue compañero de Alonso en el Comité Ejecutivo de la AUF durante la presidencia de Wilmar Valdez, sorprendió con su respuesta a cómo lo ve: “Si se pone las pilas —mirá lo que te voy a decir, guarden el tuit para mañana—, es presidente de la República. No tengas dudas”.

“Le veo liderazgo, capacidad de trabajo impresionante, sabe hacer política como pocos. Lo ves carilindo, pendejo, pero es un político de los de antes”, comentó el expresidente tricolor en una entrevista en el programa Horas después de Trimax Live.

“Es un titán. Tiene la misma capacidad y le dedica el mismo tiempo a tomarse un café con Florentino Pérez que ir a comerse un chorizo con vino blanco a la sede de Huracán del Paso de la Arena”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy