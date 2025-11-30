¿Sebastián Coates se retira? Esto dijeron Flavio Perchman y el capitán de Nacional

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Sebastián Coates pudo haber jugado este domingo su último partido como profesional, en la consagración del Campeonato Uruguayo por parte de Nacional tras derrotar 1-0 a Peñarol en el alargue en el Gran Parque Central.

El capitán tricolor celebró la conquista con una efusividad y emoción que generó dudas en los hinchas albos, sumado a las especulaciones de la previa. Y fue el vicepresidente Flavio Perchman quien se encargó de alimentar ese suceso.

El directivo albo dijo, ante los medios, que ve “difícil” que el zaguero no se retire. “Me encantaría que se quedara, pero yo creo que para él cumplió una etapa”, contó Perchman, y opinó que “Sebastián Coates es todo lo que está bien para el Club Nacional de Football”,

Coates, por su parte, evitó confirmar su retiro, aunque dejó dudas con su declaración. “Ahora voy a festejar. Después veremos. Hoy estoy más para festejar”, manifestó ante los medios tras el partido.

“Estoy contento por todo lo que fue el año, y también porque nosotros recibimos algunas críticas. Festejar hoy con la gente era lo más importante. Fuimos el mejor equipo y sabíamos que esto era largo. Se dijeron comentarios que dolieron: que este equipo no tenía personalidad”, concluyó el zaguero de 35 años.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy