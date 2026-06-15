“Se me eriza la piel”: la previa Celeste en Miami y cómo es la expectativa de los hinchas

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Los hinchas uruguayos llenaron de color Celeste las calles de Miami, a la espera de lo que será el debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026 contra Arabia Saudita este lunes.
Además de banderazos, juntadas y hasta asados improvisados, cientos de uruguayos se reunieron este domingo para vivir la previa del partido al ritmo de DJ Sanata, en la “Sanata Fest” liderada por el comunicador Gonzalo Cammarota.
Tanto en las calles de la ciudad, como a la salida del evento, FútbolUy conversó con hinchas uruguayos que palpitaron la previa del partido, a la espera de un triunfo Celeste.
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