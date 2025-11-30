“Se lo debíamos”: Polenta “emocionado” por el Uruguayo “Juan Izquierdo” que ganó Nacional

Fútbol uruguayo

Diego Polenta se mostró “emocionado” por la consagración del Campeonato Uruguayo “Juan Manuel Izquierdo” por parte de Nacional, que derrotó 1-0 a Peñarol este domingo en el alargue en el Gran Parque Central.

El excapitán tricolor estuvo presente en los festejos tricolores y destacó la importancia del título que llevó el nombre del zaguero que falleció defendiendo a Nacional en agosto de 2024.

“Era una copa súper importante y pesada para nosotros, y que se quede en la avenida 8 de octubre me llena de orgullo. Los muchachos pudieron cumplir con la familia. Se lo debíamos a él y a la familia. Por suerte se pudo dar”, dijo Polenta en Disney +.

El exfutbolista se refirió a su presencia junto al plantel en este último tiempo: “Estuve con ellos en los Céspedes en las semanas finales. Ellos sabían lo que se jugaban, y quedó demostrado. El año fue duro para porque fueron criticados, así que estoy feliz por ellos”.

Polenta afirmó que no vio el Campeonato Uruguayo perdido, “porque es Nacional”. “Nada es imposible. Más allá de lo futbolístico, yo sabía el plantel humano que había”, cerró.

