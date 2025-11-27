“Se dijeron muchas cosas”: Valverde salió al cruce de críticas a Real Madrid y fue apoyado

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Federico Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid, fue tajante, un día después de la victoria 4-3 sobre el Olympiacos griego por la Champions League, tras una racha de tres encuentros sin ganar, y afirmó que están “más unidos que nunca”.

“Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca”, aseguró el uruguayo en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que apunta que “tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor”.

Valverde indicó que en el aspecto personal está “trabajando para volver” a su mejor nivel y asevera que Xabi Alonso, el técnico del conjunto blanco, siempre ha estado a su “lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo”.

“No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca”, finalizó el Halcón, cuyo mensaje es respaldado por Vinicius Júnior con la expresión “mi capitán”; otros compañeros también lo hicieron.

Esto se da una semana después de las críticas y rumores sobre la situación interna del plantel en un momento de la temporada en la que enlazaron dos empates por liga y una derrota en Champions.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy