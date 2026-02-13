¿Ríspida reunión entre AUF y Tenfield? Cómo van las negociaciones para firma de contratos

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El próximo domingo 22 es la fecha límite para la firma de los contratos de los derechos de televisión del fútbol uruguayo y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comenzó a reunirse con todas las empresas ganadoras de la licitación.

El tema más hablado es el del streaming, que se lo adjudicó Tenfield con una oferta de US$ 17.500.000, pero en el que aún existen diferencias entre la empresa de Francisco Paco Casal y la asociación, presidida por Ignacio Alonso.

El miércoles pasado hubo una reunión entre la AUF y Tenfield “para tratar de cerrar los contratos de streaming”, esta “fue técnica” y no participaron ni Alonso ni Casal, pero este jueves se volvieron a reunir y ambos estuvieron presentes.

“Los primeros 20, 25 minutos, como no era un tema 100% comercial, sino jurídico de los diferentes ítems del contrato, Casal nos acompañó”, dijo Osvaldo Giménez, gerente de Tenfield, en diálogo con 100% deporte de radio Sport 890.

Pero antes, en China, durante la gira presidencial de Yamandú Orsi junto a empresarios, hubo reuniones entre AUF y Tenfield de tres o cuatro horas, e incluso la última se fue a más de seis.

“Hay cosas que son jurídicas y cosas que son comerciales. Estamos tratando de ponernos de acuerdo”, añadió Giménez.

“Fue una charla basada en la realidad que estamos viviendo. Estamos todos preocupados por el contrato de los cuatro años, qué está pasando con la operación de este contrato, lo que genera el streaming, el cable. Están todos los temas muy sensibles”, ahondó.

Tenfield “se apega 100% a lo que el pliego plantea desde el punto de vista jurídico y comercial”.

“Estamos tratando de canalizarlo por ahí. Después pueden haber cien variables sin un sostén jurídico y estamos hilando fino para ponernos de acuerdo, que no tengo dudas de que nos vamos a poner de acuerdo. Ayer terminamos la charla con ese fin”, siguió.

“Queremos tener una justificación de cada cosa en la que nos ponemos de acuerdo, que tengan sustento comercial a la realidad del fútbol uruguayo y a lo que ha sido durante los 25 años que la empresa ha sido el sponsor del fútbol uruguayo”, mencionó.

“Uno de los ítems” a acordar es el streaming casteable y otro es el polémico “fútbol gratis” por Antel TV, que Giménez aclaró: “No hay fútbol gratis… tiene que pagar el internet. Se está buscando un precio especifico por el fútbol, es lo que se está negociando. Lo va a decidir Antel, no Tenfield”.

Esto último hace referencia a que la AUF buscaría que se cobre un precio extra a los usuarios de Antel por el fútbol, pero Giménez explicó que el pliego no especificaba a qué precio se debe vender el producto, por lo que continúan en tratativas.

El pasado viernes en Shanghái hubo “una charla bastante intensa” y “en un 85%” se pusieron de acuerdo”. Ahora, ya en Uruguay, buscan “llevar a la letra” el “preacuerdo” hecho en tierras asiáticas.

Además, se estima estirar unos días más la fecha límite de las firmas por el carnaval.

“Hasta que no firmemos no podemos salir a vender, hasta que no salgamos a vender no podemos salir a cobrar, y hasta que no salgamos a cobrar no podemos salir a pagar”, explicó el gerente de Tenfield.

A Casal “lo que más le interesa es que el fútbol siga, se mantenga y tenga estabilidad económica”, indicó, y desmintió que la reunión de este jueves haya sido “ríspida” entre Alonso y Paco, como se rumoreó: “Cuando Nacho se fue, Casal hacía una hora que se había ido. Ellos tenían otros compromisos”.

La reunión de ayer “fue intensa, pero buena”, y encararon el tema del streaming que era “donde había más diferencias”.

Por último, Osvaldo Giménez aseguró que Tenfield va a hacer la producción del fútbol este fin de semana, pese a rumores que indicaban que no lo haría.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy