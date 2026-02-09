“Relegado”: la contratación de Nacional que sale cedido sin haber debutado oficialmente

Fútbol uruguayo

Nacional decidió dar a préstamo a Agustín Vera, que había llegado desde River Plate como una de las incorporaciones tricolores en el mercado de pases. El futbolista de 22 años saldrá cedido a Albion hasta diciembre.

La salida fue confirmada por Flavio Perchman este lunes: “Hoy terminamos de arreglar la parte económica con Albion y probablemente arranque mañana a entrenar allá. Queremos que esté en Primera, en un equipo que tiene un campo de entrenamiento excelente y está haciendo las cosas muy bien. Él quedó un poco relegado en el club por un tema de cantidad de jugadores. Sabíamos que esto podía pasar”, dijo el vicepresidente bolsilludo en el programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva 1010 AM.

El vigente campeón uruguayo realizó -hasta el momento- ocho contrataciones para afrontar la temporada 2026, entre ellas la del mediapunta, al que anunció oficialmente el 1° de enero con un contrato hasta fines de 2028.

Vera, que llegó libre a Nacional tras no renovar su vínculo en el conjunto darsenero, no formó parte de la convocatoria de Jadson Viera para los primeros dos partidos oficiales del año (ante Peñarol por la Supercopa y frente a Boston River por el inicio del Apertura).

Jugó tres partidos de Copa de la Liga AUF, dos de ellos ingresando desde el banco, y ocho minutos contra Deportes Concepción por un amistoso de pretemporada correspondiente a la Serie Río de la Plata.

En la consideración como mediapunta o enganche, quedó por detrás de Nicolás López, Tomás Verón Lupi (que también se desempeña de extremo) y Nicolás Lodeiro. Si el entrenador lo pensara de tercer volante central, aparecen por delante Lucas Rodríguez y Agustín dos Santos.

