¿Qué sanciones aplicadas a jugadores celestes por incidentes pueden ser apeladas por AUF?

Este martes por la tarde, la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer las sanciones que recibieron los futbolistas uruguayos que estuvieron implicados en los incidentes con hinchas colombianos en Charlotte el pasado 10 de julio al término de la semifinal de la Copa América, que fue triunfo cafetero por 1-0.

Cinco fueron los jugadores sancionados con partidos: Darwin Núñez fue suspendido por cinco partidos y deberá pagar una multa de US$ 20.000, Rodrigo Bentancur por cuatro y la multa es de US$ 16.000, y Ronald Araujo, José María Giménez y Mathías Olivera por tres, con una multa de US$ 16.000 cada uno. Por otra parte, se sancionó con multa de US$ 5.000 a Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri.

Ninguno de los futbolistas suspendidos podrá jugar por Eliminatorias en setiembre y, con este panorama, Núñez quedará habilitado para jugar recién para el segundo partido de la fecha FIFA de noviembre (Brasil), en la que podría volver Bentancur desde el comienzo (Colombia). Araujo —que está lesionado e igualmente no iba a estar—, Giménez y Olivera lo estarán para el segundo partido de octubre (Ecuador).

Sin embargo, la AUF tiene la posibilidad de apelar. De acuerdo con el Código Disciplinario de la Conmebol, no se puede recurrir a una suspensión de hasta tres partidos, por lo que los únicos casos apelables son los de Darwin Núñez y Rodrigo Bentancur. Según informaron a FútbolUy desde la AUF, la defensa hará uso de esa posibilidad.

La defensa estuvo a cargo del doctor Gastón Tealdi, exvicepresidente de la AUF, junto al abogado argentino Ariel Reck, que fue quien firmó y lideró la estrategia de la densa de los jugadores. El siguiente paso es pedir los fundamentos del fallo a la Unidad Disciplinaria y cuando Reck los reciba, tendrá siete días para apelar.

También el Código Disciplinario dice que es apelable una sanción de hasta dos meses, por lo que se podría apelar la suspensión de seis meses aplicada al presidente del Consejo Único Juvenil, Marcelo García, por agredir con una botella a un hincha colombiano desde un palco, pero entienden que la sanción fue “bastante light” y por eso no lo harán.

De esta manera, es seguro que Ronald Araujo, José María Giménez y Mathías Olivera no podrán aparecer hasta octubre, pero la próxima semana se sabrá si Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez podrán estar disponibles antes de lo previsto o no.

