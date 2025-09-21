¿Qué es ser uruguayo? La opinión de Julia Paternain tras debate por su medalla mundial

Más deportes

Por Andrés Cottini

A_Cottini

La medalla de bronce de Julia Paternain en la maratón del Mundial de atletismo en Tokio no solo fue una gran sorpresa para todo el planeta, quizás la más importante de la cita que se cerró este domingo, sino que desató un debate en cuanto a su condición de uruguaya.

“Qué no nació acá”, “que es británica”, “qué es yanqui”, “que no es fruto del deporte nacional”, “que habla raro” son algunas de las frases que recorrieron no solo las redes sociales, sino que además varios medios de comunicación plantearon a la hora de dar a conocer su gesta.

Lo cierto es que la atleta de 25 años nació en México, antes de los dos años se mudó a Inglaterra hasta que una beca universitaria luego la llevó a Estados Unidos donde esta radicada. Es hija de Gabriel Paternain y Graciela Muniz, dos matemáticos uruguayos que nunca olvidaron sus raíces y siguieron sus vidas en el exterior, criándola como una uruguaya más.

Julia, en un mano a mano con FútbolUy, fue uno de los tópicos que trató y dio su parecer sobre una cuestión que a veces va más allá de lo meramente deportivo.

“Siempre quise competir para Uruguay en algún momento. Sé que yo no crecí ahí, pero toda mi familia es de allá, mi mamá y mi papá nunca perdieron el acento uruguayo, y yo iba todos los años para las fiestas. Es más, el resto de mi familia vive en el país”, comenzó diciendo.

“Después que me fui de Gran Bretaña para ir a la universidad de Estados Unidos, ya no me sentía tan atada y cómo dije antes, yo quería correr por Uruguay, el país del que es mi familia, con la cultura que me criaron y del que me siento parte”, aseveró y prosiguió: “No es que me sienta 100% uruguaya, también soy en parte inglesa, pero las costumbres son las nuestras”.

Y ejemplificó: “Cuando mis amigas tomaban té, en mi casa mis padres estaban ahí tomando mate, gritando a la tele mirando a Nacional. Cuando Uruguay juega el Mundial, en fútbol, yo no podía tocar la tele y si perdíamos era un desastre enorme mi casa”.

“De chica iba a los partidos de Nacional con mi tío, también al Parque Rodó, me encantaba ese paseo, los juegos, la rueda gigante. Cuando volvía a Inglaterra en casa se escuchaban las noticias de Uruguay me acuerdo que me enloquecía mamá con la radio tan fuerte, me despertaba siempre de mañana”, dijo y prosiguió: “Esas eran las costumbres de mi casa donde hablábamos español”.

Y señaló sobre los cuestionamientos: “Es que casi no hay manera de ganar o conformar. Si corriera para Inglaterra alguien va a decir: “Ah, pero no naciste acá, tu familia no es de acá, ni tus costumbres. Si corriera para México dirían que no crecí en México y si lo hago para Uruguay, te pueden decir que no crecí en el país. Entonces no hay manera de elegir. Tengo mucho orgullo de correr para Uruguay”.

Los propios y los ajenos

El caso de Paternain no es ajeno al mundo del deporte, mucho menos en el del atletismo, habiendo incontables casos similares a los de la uruguaya en otros países.

“Si mirás el resto de los que compitieron en este mundial, verás que muchos no viven o no se criaron en el país que representan”, señaló, para ampliar: “Un gran porcentaje de los atletas que estuvieron en Tokio pasaron por la NCAA [organización que nuclea los deportes universitarios de Estados Unidos]”.

“Un ejemplo claro es Mondo Duplantis, el sueco que hace salto con garrocha, fue a una Universidad norteamericana y vive en ese país”, señaló, para proseguir: “No soy la única, pero a la misma vez sí entiendo el debate porque no crecí en Uruguay. Igualmente, no hay nada que pueda hacer, yo crecí donde crecí y como dije antes, no la puedo ganar, no hay manera. Lo único que puedo hacer es ser yo misma y correr lo mejor que puedo”, amplió.

“Espero que lo conseguido pueda ser un ejemplo y ayude a crecer el deporte, mostrar que es posible”, y argumentó: “Si querés pensarlo en términos de genética, soy producto de dos personas uruguayas, ahí sí que no hay nada inglés, no hay nada mexicano, es sangre 100% uruguaya.

El valor de la bandera

Y la obtención de su medalla de bronce fue un hecho clave para que muchas personas en el mundo conocieran la existencia de nuestro país, algo que por momentos Paternain ha vivido durante su vida.

“Muchas veces me han preguntado: ‘¿De dónde sos?’. Cuando les digo Uruguay no lo conocen o algunos nos confunden y piensan que dije Paraguay, o que es parte de Argentina. Tenés que corregir”, rememoró, para cerrar: “Me encanta que más gente lo sabe ahora, por mi medalla en maratón o por Valentín [Soca] que es finalista en los 5.000 metros”.

“Me encanta poder ver que podemos competir y darnos a conocer a nivel mundial y no es solo por el fútbol”, cerró diciendo con claridad.

