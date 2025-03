¿Qué dijo Flavio Perchman sobre la continuidad de Martín Lasarte como DT de Nacional?

Fútbol uruguayo

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, habló con los medios tras el empate 2-2 con los tricolores y ratificó la continuidad de Martín Lasarte algo que hubiera sido “complicado” si perdía en Belvedere.

Perchman, en conferencia de prensa, comenzó analizando el partido y dijo: “Este partido era una final y lo ideal hubiera sido ganarla, pero se dio un empate justo. Estuvimos dos veces en ventaja, en la segunda ocasión no se veía por donde nos iban a empatar, pero lo consiguieron y cuando lo fuimos a buscar nuevamente, no pudimos ganarlo”.

Al analizar las variantes que hico el entrenador, concordó con sus decisiones: “Los cambios me parecieron casi todos bien hechos. No hubo un ritmo alto, no sé si es por el horario, que hace tiempo no nos tocaba jugar a esta hora, pero se dio un ritmo bajo”.

“No ganar siempre preocupa, somos un cuadro grande y tenemos que hacerlo”, reflexionó, para ir a más: “Cuando Liverpool está con un buen equipo, es de los rivales más difíciles. No fuimos menos, tampoco mucho más”.

“En lo previo yo dije que si perdíamos estábamos fuera de la pelea por el torneo, si ganábamos éramos campeones y si empatamos sigue todo como está, lo que en definitiva pasó”, explicó.

El entrenador

El dirigente al ser consultado sobre la continuidad en el cargo de Martín Lasarte no tuvo pelos en la lengua para contestar: “Por ahora no nos hemos planteado cambiarlo”.

“Rumores son rumores, lo dejo en cada uno”, mencionó sobre los comentarios en torno al DT y su futuro: “Mientras este Lasarte lo vamos a apoyar con todo y cuando no esté, no estará. Por ahora es nuestro entrenador y lo estamos apoyando”.

“Además, el día que se timen decisiones se hará con el aval del presidente [Ricardo Vairo] también”, dijo, y remató: “Si hoy se perdía era un momento complicado, no te digo que ahora sea espectacular, pero mantuvimos la diferencia con la que llegamos a Belvedere”.

