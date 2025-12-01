Fútbol uruguayo

“Pediles perdón, Aguirre”: el posteo que compartió la esposa de Arezo tras la final

Peñarol perdió 1-0 ante Nacional este domingo por la segunda final del Uruguayo en el Gran Parque Central, donde los tricolores se consagraron campeones tras un gol del nigeriano Christian Ebere a pocos minutos del cierre del alargue.

Una de las sorpresivas decisiones del entrenador aurinegro, Diego Aguirre, fue sacar a los dos centrodelanteros, Matías Arezo y Maximiliano Silvera, y cerrar la prórroga con Jaime Báez como referencia de área.

Esta determinación de la Fiera generó críticas por parte de los hinchas de Peñarol. Incluso Camila Cedrés, esposa de Arezo, compartió un posteo que hacía referencia a este hecho.

“Pediles perdón, Aguirre”, escribió un hincha de Peñarol a través de un tuit, que fue reposteado por Cedrés en su propia cuenta de X (antes Twitter).

