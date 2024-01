¿Pasillo del Atlético de Madrid al Real Madrid en el derbi? La opinión de los técnicos

Fútbol Internacional

Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid este jueves a las 16 horas de Uruguay por los octavos de final de la Copa del Rey, en el que será el primer partido de los merengues después de conquistar la Supercopa de España el pasado domingo en Riad.

En España existe la tradición de homenajear a los campeones con un pasillo formado por los futbolistas rivales, algo que no sucedió el año pasado cuando los merengues llegaron siendo campeones a su encuentro con los colchoneros en el estadio Metropolitano. Esta vez, el equipo rojiblanco volverá a apartarse de la tradición.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, fue claro al respecto y sostuvo que “no cambia la opinión respecto al año pasado”. “Siempre un gran respeto al entrenador y a los jugadores, pero siempre está por delante nuestra gente y el respeto a ellos es lo primero”, indicó el Cholo, y aseguró que su equipo necesitará del apoyo de los hinchas.

Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, restó importancia a la decisión que tome su rival. “Lo que pienso respecto a las decisiones de cada club, me parece perfecto si lo hacen y si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia”, respondió el italiano.

“Cada uno hace lo que quiere. Real Madrid hace las cosas de distinta manera pero no me meto en esto. Cuando tengamos la posibilidad de elegir y nos toque, elegiremos lo mejor para nosotros”, concluyó.

