¿Oliva y Carneiro se van de Nacional? Las contundentes declaraciones de Pablo Bentancur

El agente Pablo Bentancur se refirió a las posibilidades de que Christian Oliva y Gonzalo Carneiro, representados por él, se vayan de Nacional en este período de pases.

Tras el triunfo clásico tricolor 1-0 ante Peñarol este domingo en el Gran Parque Central, que le permitió al equipo de Jadson Viera consagrarse Campeón Uruguayo, el representante atendió a los medios y destacó que terminó “conforme” porque vio “un gran espectáculo”.

“Hace mucho tiempo no venía [al Gran Parque Central]”, expuso Bentancur, quien reconoció que le hubiese gustado que Exequiel Mereles (otro de sus representados) tuviera minutos, aunque afirmó que “lo importante es que ganó Nacional”.

Con respecto a Oliva, recordó “lo que costó cuando uno [Bentancur] lo trajo”. “Ahí tengo que darle la derecha a [Alejandro] Balbi, que confió”, valoró, y elogió la final disputada por el volante este domingo: “Fue fundamental: fue el balance y lo hizo muy bien”.

Consultado sobre la continuidad del mediocampista, respondió: “Primero hay que festejar y no hablar”. Sin embargo, reconoció que “va a ser difícil” que se quede, y contó: “Teníamos la palabra del presidente [Ricardo] Vairo, quien cuando llegó una oferta [tiempo atrás] me pidió: ‘Dejámelo, que quiero salir campeón, y después te lo llevás’”.

“Lo bueno y más importante es que se va campeón”, dijo Bentancur, dejando entrever la salida de Oliva. “Vino por muy poco dinero, prácticamente gratis, en la primera etapa”, recordó, y agregó: “Ahora va a hacer la diferencia”.

Sobre la continuidad de Carneiro, respondió: “Vamos a ver si llegan ofertas o no”. Y aclaró que “tampoco es llevarse por llevarse”. “Después de estas finales, a Carneiro se le imprimió el ADN Nacional, que quizás antes no la tenía. Hoy lo vi muy bien”, declaró.

“Hay que hablar con los jugadores, a ver cómo están. Creo que no voy a tener problemas en los próximos días, porque es un buen plantel y los jugadores están felices”, concluyó Bentancur.

