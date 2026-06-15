Mundial 2026

“Nos jugaron en contra los nervios y la ansiedad”: Valverde tras 1-1 de Uruguay con Arabia

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“Mejoramos la mentalidad y la intensidad”, pero “nos jugó un poco en contra el debut, los nervios, la ansiedad de ir siempre a buscar el gol”, dijo Federico Valverde tras el 1-1 de Uruguay y Arabia Saudita en el debut mundialista.

“En la segunda parte hicimos más nuestro juego, lo que quería el entrenador”, añadió el capitán celeste en diálogo con DSports, y afirmó estar “frustrado y enojado, pero como capitán, feliz por el trabajo de todos los compañeros”.

“Tenemos que quedarnos con lo que hicimos en el segundo tiempo: trabajar, presionar y buscar más”, ahondó.

“El apoyo de la gente nos dio mucha energía, agradecerles de corazón. Vamos a seguir peleando, a salir con todo; vamos a trabajar el triple para que el próximo partido lo podamos ganar”, concluyó.

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