“Nos dejó de cara”: Gastón Ramírez iba a firmar con Defensor Sporting, pero se cayó

Gastón Ramírez estuvo muy cerca de ser jugador de Defensor Sporting para la temporada 2025, pero a último momento se cayó la posibilidad y hoy “la situación está cerrada”. Así lo relató Alberto Ward, presidente de la entidad violeta, al programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva. “Fue todo entre el domingo de noche y el lunes de mañana”, relató.

“Fue un tema raro. Cuando hicimos la oferta que llegaba a las aspiraciones del jugador, me transmitió que podía ser, pero que tenía que haber una cláusula por la cual, hasta el 31 de enero, podía irse si le salía una oferta mejor. Eso para nosotros es imposible porque el 4 de febrero debutamos en la Libertadores [ante Monagas en Venezuela], y en esas condiciones no viene nadie”, explicó.

“Si das la palabra y hacés un contrato, no va a ser con un plazo de que te vas el 31 de enero si te sale algo. Ahí fue cuando se cayó todo”, manifestó Ward, quien explicó que el lunes de mañana estaba todo acordado de palabra y que el fraybentino pretendía hacer la revisión médica el martes para firmar. “A las 17 surgió ese otro tema y estuvimos hasta la noche para ver si esto se revertía”, comentó.

“Ya cerramos el capítulo. No habíamos pensado traer a nadie más, pero como surgió esto y es un jugador de clase, [el entrenador] Álvaro Navarro nos dio el visto bueno para negociar. Ramírez me dijo que había recibido llamados de otros clubes del medio y a todos les había dicho que no, pero Defensor era algo diferente porque juega la Copa Libertadores y siempre tiene la mira en pelear cosas”, recordó.

“El domingo me dijo que quería liquidar todo el lunes para hacer la revisación médica el martes. Hablamos el lunes de mañana y hubo conversaciones para llegar a un acuerdo con el salario. Una vez que se le pasó la oferta que el jugador estimaba conveniente, surgió ese otro tema que nos dejó de cara”, concluyó Ward, quien aclaró que Pablo Bentancur, representante del futbolista en los últimos años, no fue parte de las negociaciones.

