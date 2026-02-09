“No voy a poder dormir”: el divertido ida y vuelta de Perchman con un hincha de Nacional

Fútbol uruguayo

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, dio este lunes una extensa entrevista en el programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva 1010 AM, en el que explicó sus declaraciones en Pasión Tricolor que se viralizaron y contó el ida y vuelta que tuvo con un hincha bolsilludo tras el clásico.

El directivo albo estuvo la semana pasada en el programa partidario, desde el que se le exigió que exista “presión pública” por parte del club hacia los jueces y la Asociación Uruguaya de Fútbol.

“Nosotros no nos descansamos nunca. Yo te lo dije el año pasado y vos lo viviste en las finales. No es así. Ahora no había manera. Todas no se pueden”, le dijo Perchman a Javier Moreira, dichos que molestaron en la interna de Peñarol, que se consideró perjudicado en las finales del Uruguayo pasado.

Este lunes, Perchman dijo: “El periodismo partidario está permanentemente pensando en que nosotros estamos durmiendo la siesta y que no nos ocupamos de un montón de cosas, así como Nacho [Ruglio] está todo el día diciendo que todo el sistema está contra Peñarol”.

“Nadie que esté contra un sistema puede llegar a jugar las últimas tres finales. Y en una de esas ni siquiera jugó finales, porque ganó los dos torneos, o sea que fue peor todavía. Si no entendemos que esto es un deporte y nos pueden favorecer en algunas jugadas y en otras perjudicar….”, explicó.

Por otra parte, Perchman recordó cómo vivió desde la tribuna América el clásico de la Supercopa Uruguaya perdido por Nacional por penales, partido al que no pudo concurrir como directivo por la sanción del Tribunal de Ética.

Si bien el dirigente contó que no tuvo problemas, sí existió un divertido ida y vuelta con un hincha tricolor que le recriminó tras la derrota: “Cuando me estaba yendo, con la manada de gente una vez que perdimos los penales, un veterano me dijo: ‘Flavio, hoy no voy a poder dormir, Flavio. Hoy no puedo dormir. ¿Qué hago?’. Yo le respondí: ‘¿Pero no dormiste bien diciembre y enero?’. ‘Sí, pero hoy no’, me comentó. ‘Y bueno, hoy estás despierto’, le contesté”.

“Si no estamos entendiendo que esto es un deporte, nadie gana siempre, y que nadie pierde siempre… es parte de esto. Si no, con ese criterio, la gente de Peñarol no hubiera ido al estadio, con la frustración que significó perder las finales más importantes de lo que va a este siglo”, concluyó.

