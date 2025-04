“No tengo cola de paja”: Carrasco y su invitación pública “a tomar un café” a Jorge Nasser

Fútbol uruguayo

El entrenador Juan Ramón Carrasco invitó públicamente a tomar un café a Jorge Nasser, músico, cantante y vicepresidente de River Plate, para pedirle explicaciones por no tenerlo en cuenta para dirigir al club y también hizo referencia a los dirigentes de Fénix.

“Como no vendo humo, voy a hacer otra declaración pública”, dijo JR con su particular estilo al ser entrevistado en el programa Todo Pelota (Carve Deportiva) y prosiguió: “Está bueno mostrar lo auténtico que soy y como no tengo cola de paja, puedo mirar y hablar a los ojos porque sé que no he pecado”.

“¿Sabés con quién me quiero sentar a tomar un café? Con Jorge Nasser”, dijo más tarde y argumentó: “No puede ser que de repente no sea primera opción [a ser entrenador] en River”, recordando sus pasajes por el club los que marcó como “muy exitosos”.

“Quiero sentarme a tomar un café y decirle: “Jorgito, explícame: ¿Por qué me llegó esto que me querían dejar liberado y no soy primera opción? Me suena a Poncio Pilato [lavarse las manos]”, aseveró.

Tampoco dejó pasar por alto otra institución en la que tuvo varios pasajes: “En Fénix esta última vez [2024] no me llamaron y bajaron a la B, o sea, murieron con las botas puestas. Hicieron eso porque tienen una deuda que no me la quieren reconocer, que no quiero salir a ventilar, pero los dirigentes saben”.

Y lo explicó personificando a un dirigente albivioleta y su pensamiento: “Si llamamos a Carrasco para que nos venga a salvar, como pasó las otras veces, estamos obligados a negociar una plata grande que le debemos”.

“Por eso no me llamaron”, terminó diciendo, pero aclaró para cerrar que: “Duermo muy tranquilo que es lo principal”.

