Selección

“No será tan bueno como parece”, Scaloni, el sorteo, y la chance de cruzarse con Uruguay

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, se refirió a la posibilidad de un cruce con Uruguay en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos México y Canadá, lo cual le pareció: “No tan bueno”.

El sorteo que se realizó este viernes dejó a los celestes en el grupo H junto a España, Arabia Saudita, Cabo Verde, de los cuales los dos primeros se cruzarán con el J donde esta Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

“Tenemos que dar el máximo para intentar pasar de fase. Como dijimos en el 2022, lo decimos ahora. No hay rivales fáciles”, expresó Scaloni en diálogo con DSports y fue a más: “Vamos a dar el máximo, a intentar a hacer lo que hicimos en el último mundial, no dar por perdida ninguna pelota”.

"Ahora me decían que el cruce [de dieciseisavos] es con el grupo de España o Uruguay y, si nos toca algunos de los dos, no será tan bueno como parece después de pasar de grupo; hay que jugar los partidos y no hay otra", agregó.

Sobre la lista de convocados y el camino que recorrerá para conformarla, expresó: “Siempre tenemos una base, ya lo sabe todo el mundo, si es verdad que tenemos chicos que vienen empujando de atrás, sobe todo este año que es complicado y llegan con muchos partidos”.

“Necesitamos que todos lleguen bien físicamente y, si no es así, ya hemos tomado decisiones en su momento, somos completamente sinceros con ellos y no tenemos ningún tipo de duda", cerró.