“No sé en qué cuadro estoy”: el ex-Peñarol que jugará en Emiratos y su odisea para llegar

El pasado mes de marzo, solo dos meses después de haber firmado contrato, Bruno Betancor rescindió su vínculo contractual con Cerro de común acuerdo y quedó como jugador libre.

El delantero, de 21 años, había sido licenciado por el club para resolver problemas personales que lo llevaron a faltar a algunos entrenamientos, pero, después de eso, decidieron separar sus caminos.

Betancor, quien debutó en Peñarol en 2023 (llegó a Tercera División desde Fénix) y luego fue cedido a préstamo a Everton y Rentistas en 2024, disputó solo cuatro compromisos con la casaca albiceleste y se encontraba libre hasta las últimas horas.

Y es que el futbolista, luego de una larga travesía que contó en sus redes sociales, llegó a Emiratos Árabes Unidos para jugar en Al Ain, uno de los clubes más importantes del país y que jugó el Mundial de Clubes.

Muy probablemente juegue en el equipo juvenil, al igual que otro uruguayo: el arquero Axell Amaral.

Betancor contó en un vivo de TikTok que se olvidó del pasaporte y cuando llegó para subirse al avión, le avisaron que “ya cerró el vuelo”.

Igualmente, pasó a migraciones y una persona lo reconoció: “Me dice ‘¿te vas a jugar afuera? Vamo’ arriba Peñarol’ Le dije que sí. Peñarol en todos lados”.

“Llegué a la puerta y ya estaban sacando todo. Les digo ‘no, no, tengo que irme’. Me dicen ‘no hiciste check-in, nada, no podés viajar así, ¿quién te dejó pasar?’ Empezaron a llamar para todos lados y me dijeron ‘te vamos a imprimir el boleto, te dejamos pasar, pero esto no se maneja así’. Ligué como un bandido”, relató.

Luego de eso, un usuario le preguntó si jugaría en Al Ain, y señaló: “Van a ver, gente. Yo qué sé, no sé ni en qué cuadro estoy. No sé cómo se llama”.

