"No me interesa en absoluto lo que digan de mí": Javier Méndez y cómo encara las críticas

El zaguero de Peñarol, Javier Méndez, manifestó su “felicidad” por el triunfo del carbonero ante San Antonio Bulo Bulo por Copa Libertadores y aseguró que en los “momentos de turbulencia” que vive el club: “no me interesa en absoluto que digan de mi”.

“Estoy muy contento”, dijo de la victoria copera al ser entrevistado en el programa “Todo Pelota” (Carve Deportiva) y mencionó: “Sabia que teníamos que ganar como sea y lo logramos. Lo necesitábamos para seguir afianzándonos, tomando confianza y generar una racha de triunfos consecutivos, además del objetivo de hacernos fuertes de local para ir por la clasificación en Libertadores”.

“Uno tiene que estar preparado par tratar de dar soluciones y ayudar”, dijo sobre las diferentes posiciones en las que actuó, ya sea de zaguero o volante: “El día que llegué al club le dije a Diego [Aguirre, entrenador] que estaba para tratar de aportar desde donde me tocara. Uno sabe que tiene que dar un poco más, seguir mejorando”.

“Soy muy autocritico, lo he charlado con Diego y mis compañeros”, dijo sobre el hecho de ser suplente en el equipo, jugando de forma alternada: “Cuando me toca salir [del once] trato de ajustar en los entrenamientos, pedirle al cuerpo técnico que me aporte información para enriquecerme en lo que estoy fallando. El jugador siempre quiere estar en cancha, pero cuando no te toca, mi cabeza pasa porque Peñarol gane, sume y dar una mano desde afuera”.

“No me tocó entrar [ante el equipo boliviano] y desde el banco se vive con muchísimo nerviosismo, a diferencia de la tranquilidad que tengo cuando estoy en cancha. Somos conscientes que tenemos que dar más porque dejamos la vara muy alta y tenemos exámenes en cada partido”, aseveró.

Méndez, es uno de los jugadores cuestionados por su baja en el rendimiento en lo que va del primer semestre del 2025, algo sobre lo que fue consultado.

“No me afecta en nada, porque no me interesa en absoluto lo que digan de mí”, dijo con seguridad al responder: “Estoy donde estoy en base a mi esfuerzo, trabajo, dedicación. Nadie me regaló nada”.

“No me mareó con los elogios del año pasado, ni le doy importancia al que dirán hoy, trato de ser estable y mejorar a diario para ayudar a mis compañeros y que al club, del cuál soy hincha, le vaya lo mejor posible”, señaló.

“Cuando haces las cosas bien sos el mejor y cuando va mal, te la van a dar, más en un equipo con tanta trascendencia e historia como Peñarol que tiene un hincha muy exigente”, dijo, para cerrar confesando: “A veces me alejo hasta de parte de mi familia o voy a algún cumpleaños por las dudas a lo que puedan decir de alguno del plantel en estos momentos de turbulencia”.

