Fútbol Internacional

“No me gustan los gordos”: el comentario del Profe Ortega, ex preparador físico de Uruguay

El Mundial de 2022, sin dudas, será poco recordado para los uruguayos, pero, tal vez, algunos sí se lo quedarán en su memoria. Puede ser ese el caso de Óscar Ortega, quien durante la Copa del Mundo y los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias fue el preparador físico de la selección en el cuerpo técnico de Diego Alonso.

El Profe, como es popularmente conocido, llegó de la mano del Tornado y firmó un contrato que lo ataba a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) durante el periodo de la fecha FIFA, pero después debía regresar al Atlético Madrid, club con el que tenía firmado un vínculo a largo plazo y en el que estaba hace muchos años junto a Diego Simeone.

A comienzos de 2024 dejó su cargo en el Colchonero y actualmente no trabaja en ningún club. Este jueves, habló con El partidazo de Cope y dejó una frase un tanto controversial: “A mí los gordos no me gustan”. Con respecto a eso, le consultaron si había tenido algún caso: “No, porque yo les decía que había que ser un modelo para jugar. Un equipo no puede dar una ventaja así”.

Luego contó anécdotas de sus jugadores jugando al PlayStation y con comidas, pero también destacó que el jugador con mejor coordinación que entrenó fue Diego Godín, con mejor resistencia Koke y con mejor velocidad Fernando Torres, aunque el más completo es Antoine Griezmann porque “es portento físico que se dio cuenta de que tenía capacidades muy buenas y empezó a trabajarlas”.

