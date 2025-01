“No lo dudé”: Batista explicó su ida a Ucrania y afirmó que quiere retirarse en Peñarol

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El pasado lunes se confirmó la salida de Facundo Batista de Peñarol y su carrera continuará en el FC Polissya Zhytomyr de Ucrania, equipo que va quinto en la Primera División con 27 puntos (disputadas 17 de las 30 fechas), a 16 del líder y a seis de los puestos de clasificación a Conference League.

El delantero, que este jueves cumplirá 26 años, viaja en la jornada de hoy a Turquía para sumarse a la pretemporada del equipo y el viernes se trasladará a Ucrania para firmar el contrato que lo atará a la institución por los próximos tres años. Debido a que estaba a préstamo desde Necaxa, Peñarol fue compensado con unos US$ 250.000.

“Es un paso importante en mi carrera. Es muy difícil [dejar Peñarol], pero uno pelea por la familia y dar este paso me ayuda mucho”, dijo el delantero previo a subirse al avión en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. “Es una de las ocho ligas más fuertes de Europa. Una lástima que la guerra la opacó tanto”, añadió.

“Cuando me mandaron la oferta, no lo dudé”, reveló Batista, quien contó que la recibió un sábado luego de un entrenamiento. Durante los siguientes días analizaron todas las opciones y desde su entorno se comunicaron con Carlos de Pena, quien jugó en Dinamo de Kiev: “Nos dio su punto de vista. También ayudó mucho el preparador físico, que es uruguayo; me contó sobre las instalaciones y la ciudad”.

“Me llevo muchas cosas” de Peñarol, “fue un paso terrible, me encantó”. “Fue una temporada muy linda e intensa. Quedé sorprendido por mis goles y mis minutos. El grupo me ayudó mucho para cumplir esos objetivos”, ahondó en diálogo con el programa Minuto uno de radio Carve Deportiva.

“A Peñarol y a Diego [Aguirre] les debo mucho”, comentó, y complementó sobre el entrenador aurinegro: “Cuando me llamó, me dijo que el equipo estaba armado y que iba a pelear por un puesto, me lo aclaró desde el primer momento. Lo tomé bien; me dio oportunidades y las supe aprovechar”.

Batista cerró el año con 10 goles en 23 partidos, de los cuales fue titular solamente en siete. Estuvo en cancha en 788 minutos, lo que hizo que su promedio de goles por minutos sea espectacular: un tanto cada 78,8’. Sobre esto, indicó: “Peñarol genera muchas situaciones de gol y mi psicólogo me ayuda a manejar la ansiedad y la tranquilidad. Sabía que iba a tener tres, cuatro situaciones por partido y había que aprovecharlas”.

“Recibí muchos mensajes [de hinchas carboneros]. Ayer estaba en la rambla y la gente me paraba y me decía que no me fuera. Ese cariño inmenso me lo llevo”, señaló. “Sin duda” quiere volver: “Quiero venir vigente y retirarme en el club”. “Era mi sueño desde chico. Salí campeón e hicimos una copa extraordinaria. Fue un paso corto y uno se queda con la intriga de quedarse un poco más, pero se va a dar más adelante”, cerró.

