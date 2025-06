“No incidió en nada”: Heras defendió su arbitraje de Liverpool-Peñarol tras críticas

Fútbol Internacional

El árbitro Hernán Heras, que pitó el polémico duelo entre Liverpool y Peñarol y que además fue el encargado de impartir justica entre Miramar Misiones y Nacional en Durazno, se refirió a lo sucedido en Belvedere y aseguró: “No se incidió en nada”

Heras, en conferencia de prensa, fue consultado sobre el gol anulado a Villalba a Peñarol y la difusión de los audios de VAR que lo llevaron a marcar y confirmar el fuera de juego y mencionó: “Cuando cobramos algo lo hacemos muy seguros. Que el entorno vea, escuche y entienda lo que se analizó y se hizo, es bueno para todos y es sano. A nosotros en sí no nos cambia demasiado”.

“Las jugadas siempre las podemos hablar, las charlamos y le ponés el punto de vista a cada uno en suposiciones que sí o que no. Lo que hizo el VAR fue confirmar la decisión que se tomó en campo [el línea Alberto Píriz levantó la bandera]. Salió de allí, el asistente lo dice muy claro en el audio que se dio a conocer y eso es muy valioso”, aseguró.

Sobre como fue viviendo estos días de turbulencia y declaraciones duras de la dirigencia carbonera, el juez explicó: “Estaba muy tranquilo, siempre en un arbitraje y la vida hay cosas para corregir y mejorar. El arbitraje no incidió en nada, en ninguna jugada, ni momento en ese partido. Siempre hay cosas para crecer, pero fue un partido arbitralmente parejo y sin grandes errores que influyeran directamente en el resultado”.

Y sobre los estados de Ignacio Ruglio, presidente aurinegro, que escribió cosas como “todo armadito”, o “no les importa el tamaño del escándalo si el mandado está hecho”, no dudó en reflexionar: “No lo tengo agendado, no me llegan y no estoy pendiente de lo que se dice. No estoy al tanto, hago mi trabajo, lo puedo hacer bien o mal, y en caso de un error, el primer perjudicado soy yo”.

Por último, cerró haciendo referencia al hecho de dirigir a Peñarol y enseguida a Nacional, de lo que confesó: “El año pasado me tocó en más de una oportunidad hacerle a los dos grandes seguidos. No es común y es lindo que suceda porque marca que las cosas se vienen haciendo bien. También está bueno que te demuestren la confianza, después está en mi defenderlo en la cancha”.

