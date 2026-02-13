“No hay que pijotear ni dormirla mucho”: de Lasalvia a Peñarol por Jonathan Rodríguez

Fútbol uruguayo

El representante de Jonathan Rodríguez, Edgardo Lasalvia, se refirió a las negociaciones con Peñarol por el retorno del Cabecita al equipo que lo formó profesional. El atacante rescindió esta semana su contrato en Portland Timbers.

“No llegamos a un acuerdo, pero estamos muy cerca, Estoy seguro de que él va a jugar en Peñarol”, aseguró el Chino en el programa Las voces del fútbol de radio El Espectador Deportes 810 AM.

Sin embargo, recordó que “esto también es un trabajo” y “no hay que dormirla mucho”: “Hay otros equipos en México que lo quieren. El amor por Peñarol siempre está y va a estar, pero le quedan tres o cuatro años de carrera”.

Lasalvia apuntó a la primera postura del club al momento de negociar el sueldo del futbolista: “Nadie nos faltó al respeto, pero en su momento se tiró demasiado de la piola con su salario. También lo puedo entender y respetar. Cada uno ve como quiere o como la gente que los votó y puso ahí confió, y defienden al club de la manera que ellos creen pertinente. Me parece que no habría que pijotear y que ya alcanza con que un jugador como Jonathan Rodríguez diga que va a cobrar el dinero una vez que pise la cancha”.

“Tuve una muy linda charla con Diego Aguirre. Hacía tiempo no tenía charla tan linda con el Diego, de putearnos, mandarnos a cagar y hablar con respeto, porque nos queremos mucho. Me dijo: ‘Olvidate. Tranquilo, esperemos. Yo hablo con Nacho [Ruglio]’”, concluyó.

