“No es fácil. Somos deportistas amateur": Ecos tras debut celeste en Mundial de handball

La selección uruguaya femenina de handball regresó a un Mundial después de más de una década y dejó una imagen llena de entrega, orgullo y ganas de competir ante potencias.

En su debut en la cita de Alemania y Países Bajos, las celestes cayeron ante Serbia por 31-19, pero se llevaron un reconocimiento especial: Agustina Modernell fue elegida la mejor jugadora del partido, destacándose con una actuación sobresaliente bajo los tres palos.

El encuentro, disputado en Stuttgart (Alemania), tuvo un inicio parejo: Uruguay llegó a estar 5-5, compitiendo de igual a igual ante una potencia europea. Sin embargo, Serbia logró abrir una brecha que se consolidó en el segundo tiempo. Más allá del resultado, el rendimiento uruguayo dejó claro que el equipo no viajó a la cita mundialista a cumplir, sino a competir.

Deportistas amatEur

Agustina Modernell, figura del debut y referente del plantel, puso en palabras la realidad del balonmano femenino uruguayo de la actualidad al ser entevistada para el medio alemán Stregspiller: “No es fácil. Somos deportistas amateur. Todas trabajamos. Yo, por ejemplo, soy abogada. Tenemos contadoras, médicas, profesoras… Trabajamos ocho horas además de jugar y entrenar”, explicó.

Pese a esa realidad, el espíritu competitivo se mantiene intacto: “Le ponemos mucha energía y mucho amor al deporte, así que estamos muy felices. Hace mucho que Uruguay no estaba en un Mundial. Nos costó muchísimo esfuerzo, muchísimas horas de entrenamiento. Jugamos con el corazón y estamos muy contentas por haber llegado hasta acá”, agregó.

La jugadora de Goes, en tanto, Sabrina Grieco, también hizo referencia a lo que significa ser mundialistas: “Volver después de 11 años es un sueño hecho realidad”

“Lo dimos todo dentro de la cancha”, dijo del partido ante Serbia: “Estamos contentas porque cumplimos muchos objetivos que nos planteamos. Y este es el primer paso que vamos a dar en el Mundial, un primer paso fuerte”, señaló.

“Estar acá con todas mis compañeras es un sueño hecho realidad. Nos preparamos mucho para esto. Vinimos a hacer las cosas bien y lo logramos de arranque”, cerró.

Lo que viene

Uruguay volverá a presentarse este viernes ante Alemania desde las 14 horas y cerrará el grupo C el domingo 30 ante Islandia desde las 11:30, todos en el Porsch Arena de la ciudad alemana de Stuttgart.

Los tres primeros clasificados de cada grupo pasarán a la segunda fase, que se disputará en Róterdam, Países Bajos, y en Dortmund, Alemania, con dos grupos en cada ciudad. También en ellas se disputarán los cuartos, mientras que las semifinales y la final solo en la ciudad neerlandesa. El resto irá por posiciones.

Uruguay participó en cinco mundiales en su historial de la rama femenina, el primero en Alemania 1997 (24º), luego en Italia 2001 (23º), Croacia 2003 (24º), Rusia 2005 (23º) y la última presencia databa de Brasil 2011 (20º), año desde el cual no se lograba conseguir la ansiada clasificación.

