“No conseguimos la versión que somos capaces”: Bielsa tras empate de Uruguay y Arabia

Mundial 2026

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, se refirió al empate 1-1 de Uruguay con Arabia Saudita en su debut en el Mundial por el grupo H y expresó: “Estábamos en condiciones de hacer durante todo el partido lo que se hizo en el complemento".

“En el primer tiempo el equipo estuvo apagado, sin dinámica, sin presión, sin provocar errores, sin profundidad”, dijo Bielsa arrancando la conferencia de prensa y continuó: “Se dio que no establecíamos diferencias y el rival creyó que podía y finalmente pudo [llegar al gol]. Cuando un equipo que, presuntamente, tiene que marcar diferencias no lo consigue ni en el dominio, ni en la peligrosidad de trámite, hace que el más débil termine animándose. Fueron tres situaciones de pelota quieta que nos las resolvimos bien”.

“No estuvimos dinámicos, ni profundos por lo dos costados”, referencio una vez más de esos primeros 45’ para hablar de los cambios rápidos para el complemento: “Poner a Sanabria por izquierda y Canobbio por derecha, me pareció que le podían dar una movilidad que el equipo no había tenido. No digo que sea influencia directa de los ingresados el cambio del dominio y peligrosidad del equipo pero yo perseguía eso, intercambio, profundidad, sorpresa, cambio de ritmo, todo lo que nos faltó en el primer tiempo”.

“Que no hayamos ganado, esto sin desmerecer las cualidades de nuestros rivales, está ligado a que no conseguimos la versión de la que somos capaces. Es fácil decir que lo merecimos ganar, que en el segundo tiempo erramos diez goles, pero el partido es un todo. En el segundo tiempo cambió la imagen del equipo, pero no utilizamos los primeros 45 minutos para hacer lo mismo que en el segundo”, añadió.

Los de cerca

“Los demás equipos no los analizo, lo hago del que soy responsable”, dijo Bielsa al ser consultado sobre las presentaciones sin triunfos de los equipos sudamericanos: “Estábamos en condiciones de hacer durante todo el partido lo que se hizo en el complemento. Hacerlo en la mitad del tiempo disponible es una desventaja, porque si imponemos nuestro recurso extendido en el tiempo, eso aumenta las posibilidades”.

“Lo concreto es que para nosotros era un partido ganable, que no ganamos. Que el otro partido haya quedado empatado [España-Cabo Verde], no suaviza el hecho de que hoy debíamos ganar y no lo hicimos”, dijo, para hablar de la tabla de posiciones: “Los números habiéndose jugado dos partidos y ambos con empate, no me dejan hacer ninguna evaluación que me permita vaticinar que va a pasar”.

Y cerró el intercambio con los periodistas confirmando que. “No hay jugadores lesionados de los que participaron hoy”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy