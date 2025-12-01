¿Nicolás Lodeiro se retira? La sugerente declaración del futbolista de Nacional de 36 años

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Nicolás Lodeiro se refirió en zona mixta a la consagración de Nacional como Campeón Uruguayo tras derrotar 1-0 a Peñarol este domingo en el Gran Parque Central con un gol de Christian Ebere en el alargue.
“Siento mucha felicidad, emoción y alegría: todas cosas lindas”, dijo el volante ofensivo, y afirmó: “Vine para ser campeón, así que tengo el sentimiento del deber cumplido. No le puedo pedir más al fútbol”.
“Capaz Jadson [Viera] no me utilizó tanto, pero me preparé para lo que me tocara y las cosas salieron. Cuando sos hincha del club, siempre das un poquito más”, agregó Lodeiro, de 36 años.
Al destacar la importancia del trofeo, el enganche dejó abierta la posibilidad de retirarse: “Pongo primero este título entre todos los que gané, porque puede ser el cierre de mi carrera. Este título contra Peñarol, en mi casa, significa mucho”.
“Yo entiendo al hincha que quería que volviera antes: por eso el contrato simbólico y a rendimiento. Yo sabía. Uno hace fuerza, pero a veces pasan cosas y no se dan. Ya no soy el Nicolás del 2009. Está la edad y muchas cosas en juego. Se habló mucho”, reconoció.
