Mundial 2026

“Ni le ata los cordones”: la polémica declaración de streamer sobre Valverde y De Paul

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La victoria de Argentina por 3-0 ante Argelia en su debut en el Mundial 2026 el martes dejó más que los tres goles de Lionel Messi, ya que, en las horas posteriores al partido, una comparación entre Rodrigo De Paul y Federico Valverde realizada en un programa de streaming argentino generó una fuerte polémica.

El comentario fue realizado por Lucas González, integrante del ciclo encabezado por el periodista Flavio Azzaro. Durante una discusión sobre el rendimiento de la selección argentina, el panelista sostuvo que De Paul es el mejor volante interno del mundo cuando juega para la Albiceleste.

“Ni hablar de El Pajarito Valverde. El Pajarito bien verde. No le va a alcanzar ni la vida de él, ni la del hijo, ni la del nieto para poder siquiera atarle los cordones a De Paul”, afirmó.

Antes de mencionar al futbolista uruguayo, González también había apuntado contra el español Gavi, quien “tiene que volver a nacer tres veces para jugar al nivel que juega De Paul”, señaló.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y provocaron cientos de reacciones entre hinchas argentinos y uruguayos. Mientras algunos respaldaron la influencia que tiene De Paul en la selección campeona del mundo, otros cuestionaron la comparación con Valverde, una de las principales figuras del Real Madrid y capitán de la selección uruguaya.

La discusión surgió además en un contexto particular, ya que Argentina comenzó su camino mundialista con una sólida actuación colectiva y con un Messi que anotó los tres goles del encuentro. Con ese triplete, el rosarino llegó a 16 tantos en Copas del Mundo e igualó el récord histórico del alemán Miroslav Klose.

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