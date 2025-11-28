Fútbol Internacional

"Me sorprende mucho que no esté convocado en Uruguay": DT de Getafe sobre Arambarri

José Bordalás, entrenador del Getafe, lanzó un claro mensaje al seleccionador uruguayo Marcelo Bielsa tras el triunfo 1-0 ante el Elche, encuentro decidido por un solitario gol del mediocampista Mauro Arambarri.

El DT español se mostró sorprendido en conferencia de prensa por la ausencia del uruguayo en las convocatorias de la selección celeste rumbo al próximo Mundial.

Tras la victoria azulona en el Coliseum, el técnico fue consultado por el rendimiento del exjugador de Defensor Sporting, que atraviesa un buen momento y volvió a ser decisivo. “Mauro es un jugador importantísimo. Es un llegador. Ha hecho goles llegando en segunda línea, es muy intuitivo. Tiene hambre de gol”, aseguró.

Bordalás destacó que el volante no solo convierte, sino que genera constantemente peligro. “No solo los que ha hecho, sino los que ha podido hacer y no se dio ya sea por una intervención del golero o bien por otras cosas. Era cuestión de tiempo que haga goles y ha sumado su segundo esta temporada”, agregó.

El entrenador remarcó también el aporte defensivo y la influencia de Arambarri en el funcionamiento del equipo: “Ojalá nos siga ayudando en esta faceta. Ayuda dando equilibrio”, señaló.

Sin embargo, el punto más fuerte de sus declaraciones llegó al hablar de la selección. “Me sorprende mucho que no esté convocado con Uruguay. Es un jugador fantástico”, dijo Bordalás, sin ocultar su extrañeza ante la decisión de Marcelo Bielsa.

Si bien evitó críticas directas, dejó clara su postura: “No opino de los seleccionadores porque tengo un respeto muy grande a todos. Pero Mauro Arambarri me sorprende que no esté con su selección porque es un jugador increíble”, finalizó.

