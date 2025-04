“Me siento vacío”: la estremecedora despedida de Polenta y el particular aviso a la prensa

Fútbol uruguayo

Diego Polenta sorprendió este viernes al anunciar su retiro del fútbol profesional a los 33 años. La decisión se la comunicó primero a sus compañeros de Nacional y al club, para luego ser oficializado a través de un video que compartió en sus redes sociales.

“Hoy tomé la decisión de retirarme como futbolista profesional. Fueron 17 años de carrera. Empecé muy joven y me retiro como y cuando quiero. Gracias, querido fútbol. Por darme todo: alegrías, tristezas, pero muchas enseñanzas. Te dejo hoy porque me siento vacío, para poder darte más. Me has dado más de lo que imaginé y me has enseñado mucho”, comenzó diciendo.

“Gracias a todos los equipos en los que jugué: Cosmos Corinto, Danubio, Genoa, Bari, LA Galaxy, Olimpia, Unión”, dijo, y añadió: “Párrafo aparte para mi querido Nacional, amor de mis amores. A toda su gente, gracias y perdón. Las cosas se dieron así. Hoy siento que no puedo dar lo que Nacional se merece”.

“Fue un verdadero placer y privilegio vestir 252 veces esta camiseta. Siempre quise lo mejor para Nacional, lo defendí y lo voy a defender a capa y espada. En algún lugar del Parque, de Los Céspedes o de La Blanqueada, seguro nos vamos a volver a cruzar”, expresó.

Luego se acordó de todos aquellos “trabajadores del silencio, que no salen en ningún lado”, pero que “son más que fundamentales para todos nosotros”.” Los voy a extrañar a todos”, indicó. “Gracias compañeros y cuerpos técnicos, cada uno tiene un pedacito de mi corazón. Por 17 años fueron mi segunda familia”, ahondó.

Se emocionó mucho cuando habló de su familia, sobre todo cuando se dirigió a sus hijos: “Sin ustedes no hubiese llegado acá, con mi fuerza. Les pueden decir que son un burro, que no puedo jugar al fútbol, que soy un perro, todo eso, pero creo haber estado a la altura para que nadie les diga que son malas personas, que es lo más importante”.

Y cerró con una ironía: “PD: periodistas, no voy a dar notas a la brevedad, por favor no insistir. Gracias, tambien son parte del show”.

