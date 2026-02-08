“Me recontra convenció” y “me gustó”: Jadson Viera tras el debut con triunfo de Nacional

Fútbol uruguayo

Jadson Viera, entrenador de Nacional, se mostró “contento por el triunfo” ante Boston River por 2-1 en Florida, “en una cancha muy difícil ante un rival que juega muy bien”. “En el primer tiempo nos faltó un poco de paciencia y no estuvimos tan claros”, reconoció, y agregó que no le convenció “el desorden” de sus dirigidos.

“Muchas transiciones nos agarraron mal parados. Con tranquilidad ajustamos algunas cosas en el entretiempo y se vio un poco más del equipo que queremos todos. Es un triunfo necesario. En el arranque siempre es importante ganar, con situaciones de gol, y hay cosas para ajustar, como la pelota parada en contra”, dijo en conferencia de prensa.

“En el primer tiempo tuvimos algunas llegadas con buena posesión de pelota, con 20 o 25 pases. Los segundos tiempos siempre se parten un poco más. Hay que tener paciencia para encontrar los espacios. Nos van a trabajar en bloques defensivos y antes capaz que salían a presionar más. Partimos un poco el equipo para las transiciones y aprovechamos los movimientos de los puntas”, analizó.

“Me gustó el equipo. Por momentos nos desordenamos un poco y a mí me gusta el orden, pero después fue el frente. Pasó ese primer tiempo no digo de dudas, pero perdimos una pelota y el equipo estaba mal parado. Pero después fue el equipo que queremos: fuimos, intentamos y tuvimos situaciones de gol”, ponderó.

Cuando le preguntaron si le convenció el rendimiento pese a las bajas, fue claro: “Me recontra convenció. Bajas siempre van a haber. Por eso tengo un grupo que trabaja y que está bien”. “Siempre son claves el equipo y el grupo”, expresó.

Explicó que sacó a Juan Cruz de los Santos en el entretiempo porque tenía “una molestia” y a Baltasar Barcia “por un tema de amarillas, por lo que pasó el partido pasado”. “Hicimos cambios con algunos movimientos, cuidando un poco la línea defensiva, y pudimos aprovecharlo”, añadió.

Dijo que Nicolás López no estuvo a la orden “por un problemita físico” y espera “que esta semana se pueda poner bien”, ya que “hizo el esfuerzo pero no pudo llegar”.

Respecto a los recién llegados Agustín Rogel y Camilo Cándido, dijo que va a “ajustar lo máximo posible para que puedan estar cuanto antes”. “Venían trabajando mucho en lo físico y no tanto con balón. Vamos a hacer algún amistoso para que puedan jugar”, concluyó.

