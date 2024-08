“Me hubiese gustado jugar en…”: Marcelo Moreno Martins eligió entre Peñarol y Nacional

Fútbol Internacional

Marcelo Moreno Martins es uno de los mayores ídolos, sino el que más, de la historia de la selección boliviana. Disputó 106 partidos con la Verde del altiplano y en 2020 se convirtió en el máximo goleador de su historia con 31 goles; se retiró en noviembre de 2023 jugando en el Estadio Centenario contra Uruguay.

En abril de este año, además, dejó la actividad del fútbol profesional jugando en Cruzeiro de Brasil y comenzará su carrera como director técnico. Este martes, dialogó con el programa Fuera de juego de radio Carve Deportiva y comentó que le gustaría entrenar a un equipo uruguayo en el que casi juega.

En relación con eso, mencionó al club ante la pregunta de en cuál grande le hubiese gustado jugar: “Me hubiese gustado jugar en Peñarol. Hubo sondeos antes y ahora, pero infelizmente no se dio. Era un lugar lindo para poder ir. Ojalá ese vínculo sé de más adelante cuando tenga mi carrera de entrenador”. “Creo que hubo más sondeos que ofertas. El más cercano fue Peñarol, pero yo no estaba al 100%. Me sinceré a mí mismo por más que me perdí de jugar en ese país tan lindo como es Uruguay”, añadió.

Siguió hablando del Aurinegro y se refirió al duelo de mañana contra The Strongest en La Paz por Copa Libertadores: “Vi todo tipo de preparación para jugar en la altura, desde los que suben horas antes hasta los que hacen 40 días de preparación. Yo creo lo fundamental es el convencimiento del planteo para el partido, y creo que Peñarol si quiere sacar su resultado debe tener eso.”

“La altura es algo que perjudica a ambos equipos. Yo soy de Santa Cruz de la Sierra y recién a los 35 años pude salir goleador de las Eliminatorias por la experiencia que agarré en ese tiempo. La altura no juega sola existe para los dos equipos”, concluyó el exdelantero boliviano.

