“Me dicen Pantera, pero...”: la contundente frase de Darwin Núñez y su autocrítica

Mundial 2026

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La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó este sábado un vlog en la concentración de la selección en Playa del Carmen previo al debut celeste en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita el lunes a las 19 horas en Miami.

En el penúltimo día de la delegación celeste en Mayakoba Training Centre Cancún, los jugadores entrenaron, brindaron entrevistas y hasta firmaron sus figuritas del álbum, según se observó en un video video de 32 minutos de duración compartido por la AUF en su canal de YouTube.

Uno de los momentos que no pasó desapercibido fue cuando apareció Darwin Núñez, quien se refirió a él en tercera persona al momento de hablar sobre su apodo y el nivel que apuesta a tener en la Copa del Mundo.

“Este no sé quién es”, bromeó el atacante luego de mostrar su figurita. “¿Esa es la famosa Pantera?”, le preguntó el community manager de la AUF. “Le dicen Pantera, pero tiene que volver a hacer cosas en la cancha para volver a ser la Pantera”, dijo Núñez, mientras comía una “merienda de pueblo, de barrio y de Uruguay”.

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