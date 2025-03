¿Luis Suárez podría jugar al futvoley en Río? Renato Gaúcho habló de esa posibilidad

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Renato Portaluppi, conocido en el mundo del fútbol como Renato Gaúcho, se encuentra sin equipo tras dirigir a Gremio hasta diciembre pasado y hoy en día está disfrutando de su vida en Ipanema, Río de Janeiro, pero igualmente tiene espacios para atender a la prensa.

Este viernes le concedió una extensa entrevista a ESPN Brasil en la que habló de todo, incluido de Luis Suárez, a quien digirió en el Tricolor Gaúcho en 2023. “Fue un placer enorme y aprendí mucho con él, creo que él también ha aprendido mucho de mí. Es un crack dentro y fuera de la cancha”, dijo del uruguayo.

Pero también se refirió a la posibilidad de que el salteño juegue en el club de futvoley que tiene en Ipanema: “Sí [podría], pero antes él tendría que ir a una escuela, porque él no tiene esta calidad para jugar al futvoley. Futvoley es calidad, es habilidad”.

El periodista le consultó si “Suárez no tiene calidad para futvoley”, y Renato fue claro: “No, no. Él tendría que sufrir bastante, hasta aprender. Ahora, lo que puedo decir de él como jugador y como profesional, nota 1.000”.

Y cerró elogiándolo: “Muchas veces hablaba con él cuando un partido ya estaba definido, lo llamaba y le decía que iba a sacarlo porque ya no era tan joven y lo necesitaba para el próximo partido, pero él me decía ‘no, no, dejame hasta el final’. Luis tenía muchas ganas de hacer gol, y eso yo le admiro como profesional”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy