“Lo uso como un psicólogo”: José María Giménez y cómo la pesca lo ayuda en su vida

Fútbol Internacional

José María Giménez regresó a Uruguay (ahora está en Miami) semanas atrás para preparar la Copa América con la selección uruguaya, pero eso no lo priva de disfrutar de momentos lindos y de volver a lugares que lo han hecho feliz en nuestro país, como quedó demostrado en un video que publicó la cuenta oficial del Atlético Madrid.

En el audiovisual, se ve al defensa uruguayo de 29 años pescando en un río, y dejó un mensaje reflexivo: “Me siento una persona intranquila, pero me gusta pescar. Son como dos polos opuestos: la tranquilidad con el nerviosismo andante”.

“El no escuchar nada, los animales, el agua, sentir todo tan lejos. Es algo muy lindo”, destacó, y añadió: “Lo uso como un psicólogo. Es un momento perfecto para pensar, estar tranquilo, relajarte. Me hace encontrarme conmigo mismo y con mi pasado. Encuentro muchas similitudes a cuando era chiquito y eso me trae muchos recuerdos lindos”.

