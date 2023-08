“Lo que nos está faltando es ganar”, dijo Álvaro Gutiérrez sobre el momento de Nacional

Fútbol uruguayo

“Estamos muy ilusionados con este partido porque volvemos al Parque después de varios fuera de casa. Sabemos que no será fácil porque generalmente cuando hay cambio de técnico las energías se renuevan. Estamos esperanzados en hacernos fuertes en casa y empezar a sumar de a tres”, dijo Álvaro Gutiérrez, entrenador de Nacional, en la conferencia de prensa de este jueves, a tres días del partido contra Plaza Colonia.

Sobre el próximo oponente, opinó que “no refleja en la tabla lo que realmente es en cuanto a calidad de jugadores”. “Ha hecho partidos muy buenos y otros en los que no lo ha ayudado la suerte”, agregó respecto al elenco patablanca, e insistió en la localía como posible factor de fortaleza a futuro.

“De los próximos 13 partidos tendremos ocho en casa. Si hay algo que le está costando a Nacional, desde antes de que asumiera yo, es ganar afuera. En casa tenemos una racha muy buena y eso nos da la esperanza de sumar, descontar o estar arriba en el Clausura y la Anual”, señaló.

“Lo que nos está faltando es ganar para agarrar confianza y ahí todo se verá mucho mejor. Estuvimos cerca. Contra Liverpool, si bien fue parejo, estuvimos más cerca en Belvedere. Contra Cerro Largo lo dimos vuelta y por una jugada fortuita no pudimos ganar. Venir al Parque nos da ilusión para empezar a sumar de a tres. Cuando lo hacés se trabaja mejor, los jugadores están más tranquilos y pueden rendir mejor”, añadió el Guti.

Los lesionados, Fagúndez y Chagas

Consultado por los lesionados, dijo que “Yonatan Rodríguez y Franco Romero están trabajando muy bien”. “No vamos a arriesgar a ningún jugador porque después recaen y los perdemos tres semanas más. Cuando estén, van a estar. Hoy no sabría decir si alguno tendrá minutos el domingo. Gonzalo Carneiro está un poquito más alejado, pero viene bien, y Francisco Ginella viene muy bien. Empezó a hacer un poco de fútbol con precauciones”, comentó.

Respecto a Franco Fagúndez, expulsado el pasado sábado contra Cerro Largo, dijo que desea “como todos que vuelva a su nivel”. “La juventud muchas veces le hace pasar malos momentos. Como Gastón Pereiro, no es un jugador de esos que se tiran a los pies. Y muchas veces por tratar de conformar eso que decimos de meter, se tira a los pies cuando no sabe. Lo conversé con él y le dije: ‘No tenés el timming. Capaz que tenés que pasarlo, ponerle el cuerpo. Tirarte a los pies te jugó una mala pasada’. Entrena bien y estamos esperando que en algún momento encuentro su nivel. Él más que nadie”, agregó.

En referencia a Rodrigo Chagas, quien no está teniendo participación, dijo que lo ve “más de volante que de lateral y está peleando en una zona donde hay muchos jugadores y otros se van a recuperar”. “Vamos a tener a Yona, a Ginella, y se metió por los palos [Thiago] Helguera. Ahora vino José Alberti y están [Marcos] Montiel y el Torito [Diego Rodríguez]. Es difícil. Trato de rotar el banco, pero cuando tenés a muchos jugadores en una posición es difícil tenerlos a todos contentos”, agregó.

Al ser consultado por la preparación para el juego aéreo en contra, se permitió salir del acartonamiento: “ Los preparamos, pero lamentablemente no crecen los jugadores. Los regamos todos los días, pero no. Al irse [Fabián] Noguera fue un palo para todos. Sabemos cómo se fue y estaba en todo su derecho de irse, pero era uno de los bastiones que teníamos para la pelota quieta. Ahora tenemos jugadores que van bien de arriba, pero no de 1,92. Muchas veces se hace difícil marcar las pelotas quietas, pero lo estamos trabajando”, dijo.

