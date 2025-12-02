“Llegó el Mariscal”: Álvaro Recoba sumó a su primer jugador uruguayo a Deportivo Táchira

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Deportivo Táchira de Venezuela, que semanas atrás confirmó a Álvaro Recoba como director técnico para la temporada 2026, anunció en las últimas horas la llegada de Guillermo Fratta, zaguero uruguayo que viene de jugar en Montevideo City Torque.
Fratta, de 30 años, es el primer refuerzo charrúa que suma el Chino Recoba para el 2026 y, por el momento, es el único uruguayo del plantel. “Llegó el Mariscal al Aurinegro”, presentó el club.
Este año defendió a City Torque y jugó un total de 1.224 minutos, repartidos en 19 partidos (seis en el Apertura, uno en el Intermedio y 12 en el Clausura). Marcó dos goles, uno a Cerro Largo y otro a Miramar Misiones.
Se formó en Defensor Sporting y jugó también en Boston River, Rentistas – donde fue campeón del Torneo Apertura 2020 –, Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina), Fénix, Deportivo Cuenca (Ecuador) y Danubio, antes de Torque.
La otra presentación que hizo el Táchira de Recoba fue la de Adrián Montañez, zaguero venezolano que llega del Real Cartagena de Colombia.
El central uruguayo, Guillermo Fratta, impondrá su garra charrúa para blindar la defensa del AURINEGRO ????— Deportivo Táchira FC (@DvoTachira) December 2, 2025
BIENVENIDO a nuestra familia, juntos seguiremos escribiendo la HISTORIA del Más Grande de Venezuela ????
Guillermo Fratta Cabrera ?? 2026#VamosTáchira ???? pic.twitter.com/QVRcexfzwx
¡Llegó el Mariscal al AURINEGRO! ??????#VamosTáchira ???? pic.twitter.com/jYwvAKU6NA— Deportivo Táchira FC (@DvoTachira) December 2, 2025
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]