“Llegó el Mariscal”: Álvaro Recoba sumó a su primer jugador uruguayo a Deportivo Táchira

Deportivo Táchira de Venezuela, que semanas atrás confirmó a Álvaro Recoba como director técnico para la temporada 2026, anunció en las últimas horas la llegada de Guillermo Fratta, zaguero uruguayo que viene de jugar en Montevideo City Torque.

Fratta, de 30 años, es el primer refuerzo charrúa que suma el Chino Recoba para el 2026 y, por el momento, es el único uruguayo del plantel. “Llegó el Mariscal al Aurinegro”, presentó el club.

Este año defendió a City Torque y jugó un total de 1.224 minutos, repartidos en 19 partidos (seis en el Apertura, uno en el Intermedio y 12 en el Clausura). Marcó dos goles, uno a Cerro Largo y otro a Miramar Misiones.

Se formó en Defensor Sporting y jugó también en Boston River, Rentistas – donde fue campeón del Torneo Apertura 2020 –, Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina), Fénix, Deportivo Cuenca (Ecuador) y Danubio, antes de Torque.

La otra presentación que hizo el Táchira de Recoba fue la de Adrián Montañez, zaguero venezolano que llega del Real Cartagena de Colombia.

