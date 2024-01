“Le di dinero y fue corriendo a la panadería”: impactante relato sobre Sebastián Canobra

Fútbol uruguayo

Días atrás se hizo viral la historia de Sebastián Canobra, exfutbolista de la selección uruguaya sub-17 que fue subcampeona del mundo en 2011, quien actualmente se encuentra “en situación de calle en Minas”. Su historia la dio a conocer el usuario Aldrind Arriola a través de Facebook.

Este martes, Arriola, que es policía y presidente del colegio de árbitros de la liga de Minas, conversó con el programa La mañana en cadena de radio Cadena del Mar de Maldonado y contó que lo conoció a las afueras del shopping de Minas: “Me pegó un grito y me preguntó si era guardia para que lo dejara entrar a revisar la volqueta. Le dije: ‘no soy guardia, pero ¿qué necesitás?’. Le ofrecí dinero para comer y se fue corriendo a la panadería. Evidenciaba que el botija tenía hambre”.

“Dos días después me lo crucé de vuelta. Me contó su historia y quedé impactado, es un chico con mucha educación. Subimos su historia a Facebook y se hizo viral, me llamaban de todos lados”, dijo, y añadió: “La repercusión en las redes ha sido impresionante. Hasta el presidente del BPS mostró interés en ayudar. Viene mañana a Minas para reunirse con mi señora y conmigo”.

