“La mentalidad de Uruguay es salir primero en su grupo”: Giordano tras sorteo del Mundial

El director de selecciones nacionales, Jorge Giordano, dio su “primera impresión” tras el sorteo del Mundial 2026 que indicó que Uruguay enfrentará a España, Arabia Saudita y Cabo Verde por el grupo H.

“Es un grupo en el que podemos competir. Tenemos expectativas en poder pasarlo. Habrá que jugar y tratar de rendir de la mejor manera”, expresó Giordano, quien dijo que “por supuesto” selección uruguaya puede terminar primera en la serie.

“La mentalidad de Uruguay es salir primero”, afirmó, y argumentó: “Sabemos que [España] es una selección muy importante con mucho potencial, pero nosotros también somos una selección con mucha potencial”.

“Para lograr el objetivo, hay que sortear los adversarios que te van tocando. Argentina te toca si sos segundo; si salimos primeros, no toca Argentina”, declaró Giordano ante los medios uruguayos presentes en el Hotel Hilton Capitan, donde se hospedó la delegación charrúa.

Con respecto a Arabia Saudita y Cabo Verde, opinó que “son selecciones competitivas”: “Los rivales sudafricanos son siempre físicos [sobre Cabo Verde]. De Arabia Saudita tenemos para poner en contexto el último Mundial, en el que le ganó a Argentina y compitió bien”.

