“La fiestita de mierda para camuflar cosas”: Perchman y los hinchas violentos de Nacional

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, lamentó las sanciones recibidas por el clásico del torneo Intermedio y expresó que: “algún día se dejará de festejarle a los que perjudican al club”.

Perchman, en una extensa entrevista con el portal partidario Decano, se refirió a los cuatro partidos a puertas cerradas y quita de tres puntos que les costó el duelo ante Peñarol que definió el segundo torneo corto del año y anticipó que el club apeleará.

“Después de una reunión con nuestros delegados, Vairo, nuestro presidente, decidió ir por la apelación. A priori, el fallo no convence en algunos aspectos”, adelantó.

“Bengalas hubo de los dos lados, banderas subidas y pirotecnia también hubo de los lados. Hubo un poco más por el lado de Nacional pero las cuestiones estuvieron de las dos partes”, analizó.

Los nuestros

Perchman también fue crítico con las actitudes de los hinchas: “Algún día entenderemos y dejaremos de festejarle la fiestita a los que pensamos que quieren al club y lo único que hacen es perjudicarlo".

“El hincha de verdad es el que sufre con la blanca, al otro no lo considero hincha. No nos interesa que esté en las canchas, no me interesa la fiestita de mierda que lo único que hace es camuflar un montón de cosas que no están buenas", añadió

"No siento nada al ver banderas de Peñarol con las banderas de Nacional. Quiero las banderas de mi club. No sé cuál es ese concepto de tener mezclada las banderas de Peñarol en medio de las banderas de Nacional", aseveró.

Y dijo sobre jugar sin público en su feudo: “Nosotros generalmente jugamos con el estadio al 80% de capacidad y todos sabemos que en algunos momentos la tribuna incide: en el juego, en los jueces, en los rivales, en el equipo de uno. Pero es lo que hay, es lo que se logró, lamentablemente”.

“Los de la fiestita nos llevaron a esta situación. Íbamos a arrancar el Clausura con nueve puntos de ventaja, que son un montón, y hoy estamos a seis. Veremos cómo termina el fallo con la apelación, pero vamos a tener que trabajar para mantener esa distancia y ampliarla”.

“Tenemos un plantel maduro, con experiencia. Yo creo que la vamos a sacar adelante. Con los nueve puntos de la anual prácticamente nos encaminábamos a ganarla y eso nos aseguraba estar en fase de grupos de la Copa Libertadores. Hoy mantenemos una diferencia: no es la que queríamos, pero la tenemos. Vamos a encarar el Clausura con un plantel muy completo”, cerró.

