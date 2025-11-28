¡Histórico! Jugador hizo 9 puntos en 9 segundos y su selección remontó de forma agónica

Básquetbol

Las Eliminatorias europeas para el Mundial de básquetbol de Catar 2027 comenzaron este jueves y ya hubo un hecho que quedará marcado para la historia. Sucedió en el duelo entre Gran Bretaña y Lituania, y tuvo como protagonista a Ignas Sargiunas.

A falta de 10 segundos para el final del partido, los británicos ganaban 87-80, pero el base del Rytas Vilnius de su país anotó un triple que acercaba a su selección.

Con 7.9 segundos en juego, Gran Bretaña sacó cinco de ventaja, pero en la salida desde su aro Sargiunas agarró la pelota, corrió, se plantó y encestó un nuevo triple para colocar a Lituania a dos faltando 3.7.

Eso llevó a que los visitantes pidan un minuto de tiempo y saquen en ofensiva. Sin embargo, jugaron mal la pelota, la atrapó Sargiunas y lanzó un triple sobre la bocina que entró para la locura de sus compañeros e hinchas. Lituania ganó 88-89.

Terminó el partido con 27 puntos y esos nueve en nueve segundos quedarán para la historia del básquetbol internacional.

Su actuación recordó a la de Reggie Miller, que en 1995 hizo ocho en nueve segundos en las semifinales de la Conferencia Este de la NBA entre Indiana Pacers y New York Knicks; también a los 13 en 33 segundos de Tracy McGrady en 2004 para Houston Rockets ante San Antonio Spurs.

