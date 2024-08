“Hay un contrato que respetar”: selección de medio local jugaría pese a salud de Izquierdo

Selección

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tiene previsto para el próximo el próximo domingo 1º de setiembre que la selección del medio local dispute un partido amistoso frente a Guatemala en el Chase Stadium de Miami. Sin embargo, ese encuentro está en duda a raíz de lo que está sucediendo con Juan Izquierdo.

El futbolista de Nacional sigue internado en CTI a causa de una arritmia cardíaca sufrida el pasado jueves en San Pablo y su estado de salud involucionó en las últimas horas. Los jugadores de los demás equipos no estaban dispuestos a jugar mientras su colega está en esa situación y, por ese motivo, la Mesa Ejecutiva postergó la segunda fecha del Torneo Clausura.

Pero aún no está claro el tema del partido amistoso de Uruguay, ya que el seleccionado lo conforman futbolistas que no jugarán por el torneo local debido al estado de salud de Izquierdo. “Hasta ahora sí” se jugaría porque “hay un contrato que hay que respetar”, explicó este martes Carlos Manta, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, en Esto es fútbol de radio Carve Deportiva.

“Esto es muy cambiante. La Asociación se compone por muchos elementos, uno de ellos es la Mutual, que es muy importante. No puedo decir que sí [se juega] cuando puede haber algún problema”, dijo, y añadió: “No sé las consecuencias” que puede haber y se podría negociar “postergarlo una semana más”.

Con respecto a Juan Izquierdo, mencionó: “Todos pensamos que no era tan grave, no había llegado hasta este límite. Había muchas posibilidades de que se recuperara, pero el sábado las informaciones eran que se había complicado”. “Estamos en una situación compleja que a mí me desbordó, no tengo un pensamiento claro de qué es lo mejor”, cerró.

Más temprano en la mañana, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, había dicho en 100% deporte de radio Sport 890 sobre el partido: “El compromiso existe y hoy está firme. Sabemos que hay una situación especial que la rodea, pero todavía no tomamos ninguna determinación. Estamos con la planificación incambiada, no hubo planteo de la Mutual al respecto”.

