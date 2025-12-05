Selección

¿Habrá clásico rioplatense? El camino de Uruguay si logra ser primero o segundo del grupo

Uruguay conoció este viernes su rivales en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde quedó sembrado en el grupo H junto a España (cabeza de serie), Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si bien es una serie que presenta sus obstáculos a salvar, los celestes, en caso de ser primeros o segundos, ya conocen quiénes serán sus posibles rivales en dieciseisavos de final.

El cruce será con el grupo J, donde salieron sorteados Argentina (actual campeón del mundo), Austria, Argelia y Jordania.

Todo indica que los de Lionel Scaloni no deberían tener problemas para quedar primeros, y eso los cruzaría con el segundo del H, que perfectamente puede ser el Uruguay de Marcelo Bielsa.

Algo más fácil sería su camino si logra quedarse con la primera colocación, ya que, de no pasar nada extraño, evitaría a Argentina y chocaría con el mejor de Austria, Argelia y Jordania.

Más impredecible es su destino si queda entre uno de los ocho mejores terceros, ya que dependerá de la posición que ocupe entre ellos para saber a qué ganador de grupo se enfrentará.

A continuación, la guía para seguir los cruces de dieciseisavos:

